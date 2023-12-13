13 декабря 2023, 17:23
Врач Билибина рассказала, что аллергия на холод обычно проявляется красными пятнами
Аллергия на холод может проявляться по-разному, однако чаще всего она выдает себя красными пятнами и жжением кожи. Об этом изданию «Страсти»сообщила врач клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Билибина.
Симптомы обычно проявляются через несколько минут после контакта с холодным воздухом или холодной водой. В группе риска находятся молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, написал сайт kp.ru.
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«Чтобы выявить это заболевание, надо пройти генетическое обследование для подтверждения мутации в определенном гене», — сообщила аллерголог.
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