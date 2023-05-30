Здоровье 30 мая 2023, 18:29 Врач Биченов призвал не заливать кожу с клещом маслом, спиртом и ацетоном

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Пока клещ находится в коже, это место нельзя заливать маслом, ацетоном и спиртом. Об этом сообщил главный врач «Гемотеста Кавказ» Давид Биченов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, агрессивные жидкости провоцируют паразита на выплескивание содержимого пищеварительной системы в ранку. Это увеличит риски развития заражения опасными инфекциями.

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Врач также отметил, что при извлечении клеща из кожи очень важно вытащить его целым и живым.