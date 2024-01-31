Здоровье 31 января 2024, 16:05 Врач Безрукавый посоветовал делать разминку для ног для профилактики варикоза

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Хирург Первой профессиональной ортопедической сети «ОРТЕКА» Алексей Безрукавый в беседе с Общественной Службой Новостей порекомендовал россиянам время от времени делать разминку ног для профилактики варикоза.

Медик отметил, что варикоз, тромбофлебит и другие заболевания могут возникать даже у людей в молодом возрасте. Все дело в неправильном образе жизни или генетической предрасположенности.

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Разминка обязательна для тех, кто испытывает дискомфорт в ногах, потерю чувствительности, имеет сосудистые звездочки, набухшие вены или судороги, добавил Безрукавый.