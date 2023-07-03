Здоровье 03 июля 2023, 18:22 Врач Березовский заявил, что резкое погружение в холодную воду может быть опасно в жару

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Резкое погружение в холодную воду при жаркой погоде может привести к летальному исходу. Такой информацией поделился доктор медицинских наук Дмитрий Березовский. Об этом сообщил «Царьград».

По словам медика, холодная вода может вызвать спазм сосудов. Из-за этого может нарушиться сердечный ритм, что приведет к потере сознания. Особенно сильно таким проявлениям организма подвержены дети и люди, чей возраст превышает 40 лет. Кроме того, осторожными стоит быть тем людям, которые перенесли вирусную инфекцию.