29 ноября 2022, 12:57
Врач Белых рассказал, какие факторы могут спровоцировать геморрой
Врач Белых: геморрой провоцируют злоупотребление алкоголем и физические нагрузки
Злоупотребление алкоголем, а также частые физические нагрузки могут спровоцировать геморрой. Об этом NEWS.ru рассказал врач-хирург Сергей Белых.
К другим наиболее частым факторам относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес и генетическая предрасположенность.
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«Избегайте чрезмерных физических нагрузок, ведите нормальный, здоровый подвижный образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем, курением, следите за работой ЖКТ», — посоветовал медик.
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Он также отметил, что частым фактором развития геморроя является сильный стресс.
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