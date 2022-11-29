Здоровье 29 ноября 2022, 12:57 Врач Белых рассказал, какие факторы могут спровоцировать геморрой Врач Белых: геморрой провоцируют злоупотребление алкоголем и физические нагрузки

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Злоупотребление алкоголем, а также частые физические нагрузки могут спровоцировать геморрой. Об этом NEWS.ru рассказал врач-хирург Сергей Белых.

К другим наиболее частым факторам относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес и генетическая предрасположенность.

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«Избегайте чрезмерных физических нагрузок, ведите нормальный, здоровый подвижный образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем, курением, следите за работой ЖКТ», — посоветовал медик.

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Он также отметил, что частым фактором развития геморроя является сильный стресс.