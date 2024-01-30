Здоровье 30 января 2024, 13:05 Врач Белова посоветовала на ночь снимать умные часы и украшения

Читать 360tv в

Умные часы и различные украшения стоит снимать перед сном, поскольку ночью они могут давить на сосуды и нервы. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также под круглосуточно надетыми часами могут развиться поражения кожи. Под ними набиваются грязь, пыль и мусор, которые способствуют размножению бактерий и вызывают неприятную кожную реакцию, сообщили «Известия».

Реклама

Врач отметила, что нет смысла в круглосуточном ношении такого гаджета, достаточно мониторить пульс и сатурацию несколько раз в течение дня.