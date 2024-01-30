30 января 2024, 13:05
Врач Белова посоветовала на ночь снимать умные часы и украшения
Умные часы и различные украшения стоит снимать перед сном, поскольку ночью они могут давить на сосуды и нервы. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, также под круглосуточно надетыми часами могут развиться поражения кожи. Под ними набиваются грязь, пыль и мусор, которые способствуют размножению бактерий и вызывают неприятную кожную реакцию, сообщили «Известия».
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Врач отметила, что нет смысла в круглосуточном ношении такого гаджета, достаточно мониторить пульс и сатурацию несколько раз в течение дня.
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