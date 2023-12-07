Здоровье 07 декабря 2023, 13:47 Врач Белова посоветовала избегать длительного использования сосудосужающих капель для носа

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Неправильное использование капель в нос может привести к зависимости. Так, следует избегать длительного и непрерывного применения сосудосужающих препаратов, сообщила врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в таких случаях происходит перерасширение сосудов в носу, что провоцирует заложенность. При этом со временем для достижения желаемого эффекта необходимо все время увеличивать дозировку, что только усугубляет зависимость.

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Белова отметила, что использовать сосудосужающие капли необходимо только по назначению врача.