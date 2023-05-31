31 мая 2023, 18:04
Врач Белов рассказал, что в день не стоит есть больше 300 граммов черешни
Начался сезон черешни, и прилавки начали наполнятся фруктом. Но количество употребления надо ограничивать. Об этом «Невским новостям» рассказал врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов.
Он порекомендовал есть не больше 300 граммов черешни в день. Причем обязательно избегать употребления на голодный желудок. Лучше — на десерт после обеда или ужина.
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«Если не смогли удержаться и съели больше, лакомство может спровоцировать повышение сахара в крови, развитие непроходимости кишечника. Кроме того, на черешню может развиться аллергическая реакция», — сказал врач.
Еда
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