Здоровье 22 февраля 2024, 18:52 Врач Белоусов порекомендовал заменить кофе на травяные напитки и какао

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО порекомендовал россиянам заменить кофе на травяные чаи или какао. По словам медика, частое употребление бодрящего напитка может нанести вред здоровью.

Как уточнил«ФедералПресс», хорошей альтернативой обычному кофе станет декофеинизированный. Он содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и традиционный напиток.

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Зеленый чай и какао хороши тем, что они помогают поддерживать бодрствование и повышают настроение без использования кофеина.