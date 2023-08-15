Здоровье 15 августа 2023, 17:00 Врач Белоус назвал ушибы и порезы самыми распространенными летними травмами

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В летний сезон россияне чаще всего обращаются в травмпункты с ушибами, порезами и ссадинами. Об этом сообщил врач-травматолог Сергей Белоус в беседе с Life.

По словам специалиста, подобные травмы не требуют специализированной медпомощи, их можно вылечить в домашних условиях. Для этого человеку следует приложить лед к месту ушиба или промыть рану раствором перекиси водорода, пишут «Дни.ру».

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Врач отметил, что в случае повреждения сухожилия или нерва при порезах необходимо обратиться к хирургу.