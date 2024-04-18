Здоровье 18 апреля 2024, 16:34 Врач Белопольская: нельзя капать на клеща маслом или спиртом

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В случае присасывания клеща к коже нельзя капать на него маслом или спиртом. Риски инфицирования в таком случае могут оказаться выше, сообщила врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская «Петербургскому дневнику».

По словам специалиста, также нельзя давить клеща пальцами — произойдет впрыскивание возбудителя в кровь в большем количестве. Удалять насекомое необходимо с помощью специального инструмента, сообщил сайт petrograd.ru.

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Белопольская отметила, что в случае обнаружения вируса клещевого энцефалита время до введения иммуноглобулина составляет максимум 72 часа.