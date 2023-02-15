Здоровье 15 февраля 2023, 17:57 Врач Белогурова рассказала, чем отличается детский рак от рака взрослого

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У детей редко встречаются злокачественные опухоли, которые были бы похожи на новообразования у взрослых. Об этом сообщила доктор медицинских наук Маргарита Белогурова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, главным отличием детского рака от взрослого становится стремительное развитие болезни. Так, у детей от появления первых симптомов до наступления серьезных последствий заболевания могут пройти считанные недели и дни.

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Врач отметила, что при малейших подозрительных симптомах необходимо показать ребенка детскому онкологу.

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