Здоровье 11 сентября 2023, 18:27 Врач Белякова посоветовала женщинам не спешить в тренажерный зал сразу после родов

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Женщинам не стоит записываться в тренажерный зал и заниматься интенсивными физическими нагрузками сразу после родов. Об этом сообщила акушер-гинеколог Юлия Белякова в беседе с Life.

По словам врача, очень важно дать организму постепенно восстановиться после беременности. Новоиспеченным мамам в качестве активности лучше всего подойдут неспешные прогулки на свежем воздухе или же легкая растяжка.

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Белякова посоветовала женщинам увеличивать интенсивность нагрузок, ориентируясь на собственное самочувствие.