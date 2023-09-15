Здоровье 15 сентября 2023, 11:13 Врач Беляева: железодефицитная анемия может свидетельствовать о паразитах в организме

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Дефицит железа и снижение количества эритроцитов в крови может указывать на наличие паразитов в организме. Об этом сообщила врач общей практики Мария Беляева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, о паразитах также могут свидетельствовать суставные боли без причины, частые болезни и инфекции, сильное сжатие челюсти во сне и потеря веса.

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Кроме того, признаком заражения является невозможность утолить голод сытной пищей. Все симптомы не купируются приемом обычных лекарственных средств, сообщил сайт «Крым 24».