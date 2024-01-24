Здоровье 24 января 2024, 16:05 Врач Беляева сообщила, что долгие поездки в транспорте могут сказаться на психическом состоянии человека

Читать 360tv в

Человек, которому долго приходиться добираться до работы, может получить проблемы с психическим состоянием. Как рассказала изданию «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева, в таких случаях не исключено появление депрессии и тревожности.

Некоторые люди могут столкнуться с пищевыми расстройствами и нарушением зрения из-за телефонов.

Реклама

«Не исключены появление депрессии, тревожности, нарушений сна и пищевого поведения. Из-за этого могут развиться психосоматические заболевания», — процитировал Ura.ru Беляеву.

Врач добавила, что желательно ездить на транспорте не более получаса, а остальной путь можно пройти пешком, если есть такая возможность.