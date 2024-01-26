Здоровье 26 января 2024, 13:53 Врач Беляева: при кори температура тела может доходить до 40 градусов

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Врач общей практики Мария Беляева в беседе с изданием «Подмосковье Сегодня» рассказала, что распознать корь самостоятельно человек может по очень высокой температуре. Иногда она доходит до 40 градусов.

Пациент с этим заболеванием чувствует слабость, имеет лающий кашель, чихи и заложенность носа. У него также могут воспаляться веки и появляться белесые пятна в ротовой полости в первые дни болезни, написало Utro.ru.

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Красные пятна, охватывающие все тело, появляются немного позднее, добавила Беляева.