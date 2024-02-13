Здоровье 13 февраля 2024, 17:04 Врач Беляева предупредила о возможном содержании в воде из-под крана тяжелых металлов

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Пить воду из-под крана нельзя, потому что это может быть очень опасно для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт Мария Беляева.

Она объяснила, что в сырой воде могут содержаться различные примеси. В частности, иногда в ней находят даже тяжелые металлы.

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«В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится», — подчеркнула врач.

Как добавила Общественная Служба Новостей, чтобы обезопасить себя, лучше установить дома фильтр для воды и своевременно его менять.

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