Здоровье 16 августа 2023, 14:22 Врач Беляева посоветовала перед началом осени подготовить организм к смене погодных условий

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Врач общей практики Мария Беляева в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что перед наступлением осени необходимо подготовить организм к смене погодных условий.

В первую очередь медик указала на сон. Она порекомендовала спать не менее семи часов в сутки, избегая переохлаждения. Также Беляева обратила внимание на рацион питания.

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«Желательно иметь три основных приема пищи в день. При этом употреблять достаточное количество белков и сложных углеводов», — процитировали «Дни.ру» медика.

Можно попросить своего лечащего доктора назначить витаминный комплекс, исходя из ваших анализов, добавила Беляева.