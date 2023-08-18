Здоровье 18 августа 2023, 15:18 Врач Беляева посоветовала не есть мясо и рыбу вместе с картофелем

Читать 360tv в

Употреблять мясо или рыбу вместе с картошкой не стоит, так как это может навредить здоровью. Такой информацией поделилась врач общей практики Мария Беляева. Об этом сообщил RT.

Специалист пояснила, что крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно. Из-за этого возникает серьезная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Также медик посоветовала не сочетать сладкие фрукты с другими продуктами, написали «Дни.ру».