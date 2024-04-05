Здоровье 05 апреля 2024, 13:48 Врач Беляева: избыточная термическая обработка шашлыка грозит развитием рака

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Большинство людей жарят шашлык до появления аппетитной корочки. Но избыточная термическая обработка мяса может привести к развитию онкологических заболеваний, сообщила врач общей практики Мария Беляева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, в поджаристой корочке содержатся вредные канцерогены, которые вызывают рак. При этом слишком сырым оставлять мясо тоже нельзя — в продукте могут оказаться личинки паразитов, передала «Вечерняя Москва».

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«Лучше выбирать для приготовления наименее жирное мясо, птицу или рыбу. Также нужно помнить о вреде избыточного количества соусов и специй. Идеально было бы подавать шашлык с большим количеством зелени и овощей», — отметила Беляева.