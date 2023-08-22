Здоровье 22 августа 2023, 13:31 Врач Беляева: грибы необходимо варить не менее 20 минут

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Перед употреблением грибы необходимо варить не менее 20 минут для разрушения верхнего хитинового покрова, который плохо усваивается организмом. Об этом сообщила врач общей практики Мария Беляева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, термическая обработка особенно нужна грибам, которые собраны в лесу — они могут впитывать в себя соли тяжелых металлов. Искусственно выращенным грибам, которые продаются в магазинах, длительная варка не требуется.

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Врач отметила, что грибы богаты полезными для организма аминокислотами, белками и витаминами, сообщил сайт kp.ru.