Здоровье 27 июня 2023, 18:03 Врач Беленков объяснил, можно ли бороться с плохой наследственностью с помощью здорового образа жизни Кардиолог Беленков: многое зависит от образа жизни и своевременного похода к врачам

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Врачей-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН Юрией Беленков в разговре с изданием kp.ru расскзаал, может ли человек бороться с плохой наследственностью с помощью здорового образа жизни.

По словам медика, вреда от того, что человек занимается спортом, высыпается и правильно питается, точно не будет.

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Врач объяснил на примере гипертонической болезни. Если бабушка страдала этим заболеванием, то в 70-80% случаев ее дочка или внучка также будут иметь предрасположенность к этой болезни. А вот разовьется она или нет, зависит от образа жизни и своевременного обследования у специалиста.