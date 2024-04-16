16 апреля 2024, 11:55
Врач Беленький: чаще всего пользователи электросамокатов страдают от черепно-мозговых травм
Россияне при езде на электросамокате чаще всего получают черепно-мозговые травмы: от сотрясений мозга вплоть до тяжелых ушибов и внутричерепных кровоизлияний. Об этом рассказал врач Игорь Беленький в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, среди пользователей таких транспортных средств распространены и повреждения в области коленного сустава. Данную травму можно получить, когда торможение происходит ногой, а движение туловища еще продолжается.
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Беленький посоветовал любителям езды на электросамокатах избегать движения по трассам, аккуратно следовать по пешеходным зонам и научиться заранее предвидеть развитие дорожной ситуации.
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