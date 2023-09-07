Здоровье 07 сентября 2023, 18:19 Врач Бегашева сообщила, что симптомы ОРВИ могут проявляться как предвестники более опасных болезней

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Симптомы, характерные для обычной простуды, на самом деле могут указывать на другие, более опасные заболевания. Об этом сайту РИАМО сообщила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.

Кашель, боль в горле, головная боль могут указывать на коклюш, грипп или пневмонию. При таких заболеваниях обязательно нужна помощь специалиста, написал «МК в Питере».

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Бегашева порекомендовала россиянам пройти вакцинацию от гриппа. Это в особенности касается тех, кто находится в группе риска.