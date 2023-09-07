07 сентября 2023, 18:19
Врач Бегашева сообщила, что симптомы ОРВИ могут проявляться как предвестники более опасных болезней
Симптомы, характерные для обычной простуды, на самом деле могут указывать на другие, более опасные заболевания. Об этом сайту РИАМО сообщила врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.
Кашель, боль в горле, головная боль могут указывать на коклюш, грипп или пневмонию. При таких заболеваниях обязательно нужна помощь специалиста, написал «МК в Питере».
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Бегашева порекомендовала россиянам пройти вакцинацию от гриппа. Это в особенности касается тех, кто находится в группе риска.
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