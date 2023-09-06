06 сентября 2023, 17:21
Врач Бегашева посоветовала чаще мыть руки, чтобы избежать инфекции
Осень — традиционное время для ОРВИ, поэтому стоит заранее принять меры предосторожности. Об этом РИАМО рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева.
По ее словам, важным условием в период рапространения инфекции являются чистые руки. Их нужно мыть как можно чаще, чтобы минимизировать риски заразиться. Также можно дышать солью и следить за питанем, чтобы оно было сбалансированным и богаты витаминами, добавил «Петербургский дневник».
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