Здоровье 06 сентября 2023, 17:21 Врач Бегашева посоветовала чаще мыть руки, чтобы избежать инфекции

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Осень — традиционное время для ОРВИ, поэтому стоит заранее принять меры предосторожности. Об этом РИАМО рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Ольга Бегашева.

По ее словам, важным условием в период рапространения инфекции являются чистые руки. Их нужно мыть как можно чаще, чтобы минимизировать риски заразиться. Также можно дышать солью и следить за питанем, чтобы оно было сбалансированным и богаты витаминами, добавил «Петербургский дневник».

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