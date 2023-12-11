Здоровье 11 декабря 2023, 13:45 Врач Базаров предупредил, что ухудшение зрения может указывать на нейрофиброму

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Одним из симптомов нейрофибромы может быть ухудшение зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, завотделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Дмитрий Базаров.

По словам медика, некоторые пациенты жалуются на боли и изменения чувствительности кожи.

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«Если такая опухоль расположена вблизи от позвоночника и ребер, то она может вызвать различные изменения этих частей костного скелета <…>», — процитировала Общественная Служба Новостей врача.

Базаров предупредил, что нейрофиброматоз лечится лишь с помощью хирургического вмешательства.