Здоровье 10 января 2023, 19:01 Врач Базанов рассказал, что может вызвать мужское бесплодие Врач Базанов заявил, что работа в офисе может вызвать бесплодие у мужчин

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В последнее время все больше мужчин начали сталкиваться с бесплодием. При этом скорость распространения проблемы остается высокой. Врач-репродуктолог Павел Базанов рассказал, какие факторы могут влиять на снижение фертильности, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что одними из главных причин мужского бесплодия являются сидячая работа, гиподинамия, а также венерические заболевания. Кроме того, значительную роль играют проблемы с психикой.

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По словам Базанова, чтобы избежать данной проблемы, стоит придерживаться здорового образа жизни, а также чаще обращаться к врачам, написало ИА НСН.

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