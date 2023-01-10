10 января 2023, 19:01
Врач Базанов рассказал, что может вызвать мужское бесплодие
Врач Базанов заявил, что работа в офисе может вызвать бесплодие у мужчин
В последнее время все больше мужчин начали сталкиваться с бесплодием. При этом скорость распространения проблемы остается высокой. Врач-репродуктолог Павел Базанов рассказал, какие факторы могут влиять на снижение фертильности, передала «Вечерняя Москва».
Специалист пояснил, что одними из главных причин мужского бесплодия являются сидячая работа, гиподинамия, а также венерические заболевания. Кроме того, значительную роль играют проблемы с психикой.
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По словам Базанова, чтобы избежать данной проблемы, стоит придерживаться здорового образа жизни, а также чаще обращаться к врачам, написало ИА НСН.
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