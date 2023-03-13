Здоровье 13 марта 2023, 22:24 Врач Батталова рассказала, о чем может говорить боль в заднем проходе Врач Батталова заявила, что боль в заднем проходе говорит о проктологических болезнях

Читать 360tv в

Боль в области анального отверстия может свидетельствовать о проктологических и неврологических заболеваниях. Такой информацией поделилась врач-колопроктолог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Арина Батталова, сообщили «Дни.ру».

По словам медика, чаще всего боли в заднем проходе провоцируют анальные трещины, острый геморрой, острые гнойные воспаления клетчатки, окружающей прямую кишку, острый парапроктит.

Реклама

Медик предостерегла от самостоятельного определения диагнозов. При наличии боли и дискомфорта она посоветовала незамедлительно обращаться к врачу.

Реклама