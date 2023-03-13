13 марта 2023, 22:24
Врач Батталова рассказала, о чем может говорить боль в заднем проходе
Врач Батталова заявила, что боль в заднем проходе говорит о проктологических болезнях
Боль в области анального отверстия может свидетельствовать о проктологических и неврологических заболеваниях. Такой информацией поделилась врач-колопроктолог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Арина Батталова, сообщили «Дни.ру».
По словам медика, чаще всего боли в заднем проходе провоцируют анальные трещины, острый геморрой, острые гнойные воспаления клетчатки, окружающей прямую кишку, острый парапроктит.
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Медик предостерегла от самостоятельного определения диагнозов. При наличии боли и дискомфорта она посоветовала незамедлительно обращаться к врачу.
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