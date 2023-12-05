Здоровье 05 декабря 2023, 15:46 Врач Батракова: у пожилых быстрее формируется алкогольная зависимость

Читать 360tv в

Опасность употребления спиртного в пожилом возрасте заключается в быстром формировании зависимости при меньших объемах выпитого. Об этом «Пензе-пресс» сообщила эксперт областного центра общественного здоровья Татьяна Батракова.

По ее словам, организм людей в преклонном возрасте хуже поддерживает водно-солевой баланс. Также нередко пенсионеры страдают хроническими заболеваниями с нарушением работы жизненно важных органов, которые не могут справиться со спиртным.

Реклама

Батракова отметила, что потребление спиртного даже в умеренных количествах повышает риски развития у пожилых деменции и приводит к снижению памяти.