Здоровье 30 января 2024, 14:38 Врач Батракова посоветовала пожилым ежедневно гулять зимой в теплой одежде

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Зима порой становится для пожилых людей непростым испытанием, но для поддержания здоровья им все равно нужно ежедневно гулять на свежем воздухе. Об этом ИА «Пенза-Пресс» рассказала специалист Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Она объяснила, что с возрастом люди больше подвержены переохлаждению. Но это не повод отказываться от прогулок, просто нужно подобраться правильную одежду и придерживаться принципа многослойности. Для этого сначала надеть нательное белье из натуральных тканей, потом утеплиться свитером или кофтой и закончить пуховиком.

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Важно также не забывать про шарф, шапку и варежки. Гулять лучше в светлое время суток в обуви на толстой подошве.

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