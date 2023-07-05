05 июля 2023, 12:41
Врач Барвинский посоветовал начинать закаляться в теплое время года
Закаливание является отличным способом укрепить здоровье, приучать себя к этой привычке лучше всего в теплое время года. Об этом сообщил врач-терапевт Александр Барвинский в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, начать можно с принятия контрастного душа, для этого после купания необходимо попеременно включать на несколько секунд воду разных температур. Также стимулом к закаливанию может стать отключение горячей воды в летний сезон.
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Как сообщил сайт kp.ru, подобные процедуры способствуют укреплению иммунитета и улучшают кровоснабжение.
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