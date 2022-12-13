Здоровье 13 декабря 2022, 19:14 Врач Бартенева рассказала, как подтянусь кожу при похудении Врач Бартенева предложила придерживаться здорового питания, чтобы сохранить упругость кожи

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Во время резкого похудения кожа может обвиснуть. Данное изменение в теле негативно сказывается на внешнем виде, из-за чего избавление от лишних килограммов не достает большой радости. Врач-эндокринолог Анна Бартенева рассказала, как сохранить упругость кожи. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, самым эффективным методом борьбы с обвисанием является здоровое питание. Сбалансированный рацион должен включать по меньшей мере 400 граммов фруктов и овощей. Кроме того, нужно употреблять орехи, бобовые, цельные злаки и нежирный белок, написали Nation News.

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Кроме того, врач рассказала, что ежедневная норма употребления соли не должна превышать пяти граммов. Чрезмерное количество данной приправы ведет к возникновению отеков. Бартенева посоветовала также воздержаться от экстремальных методов похудения, а также уделять время физической активности.

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