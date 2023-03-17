Здоровье 17 марта 2023, 19:22 Врач Барредо раскритиковала диету Гвинет Пэлтроу Врач Барредо назвала диету Гвинет Пэлтроу из бульона и кофе опасной для здоровья

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Диета Гвинет Пэлтроу является крайне опасной для здоровья, заявила врач-эндокринолог, диетолог Алена Барредо. Эксперт посоветовала желающим похудеть выбрать иной метод. Об этом сообщил LIFE.

Ранее актриса призналась, что на завтрак пьет кофе, на обед — костный бульон, а на ужин употребляет овощи. Такой рацион, по мнению диетолога, является излишне низкокалорийным. Специалист предположила, что Пэлтроу страдает от нарушения пищевого поведения.

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«Что касается заявленного ею собственного дневного рациона, то, на мой взгляд, здесь есть некий элемент лукавства. Поскольку, потребляя 150–200 калорий в день, она бы просто не выжила. Либо в своём интервью она просто не стала углубляться более детально в свой рацион», — отметила медик.

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