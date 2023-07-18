18 июля 2023, 15:49
Врач Баринов рассказал, что после инсульта можно водить автомобиль в определенных случаях
Человек, перенесший инсульт, может водить автомобиль, но только после грамотной терапии и реабилитации. Об этом Life сообщил главный специалист ГК «Медси» по направлению «Неврология» Алексей Баринов.
По словам медика, заядлые автомобилисты, напротив, смогут использовать машину как тренажер для восстановления двигательных, чувствительных и координаторных навыков.
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Баринов добавил, что после инсульта человек некоторое время должен наблюдаться у невролога. И только этот врач сможет объективно оценить когнитивные функции при помощи специальных тестов и шкал.
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