Здоровье 22 февраля 2024, 18:09 Врач Баранова посоветовала не срезать жир с мяса во время готовки

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Многие хозяйки снимают кожу с мяса и срезают лишний жир во время приготовления различных блюд. Делать этого не стоит, рассказала врач Ирина Баранова, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, организм нуждается в жирах, поэтому полностью лишать его этого компонента нельзя. Жиры лучше всего усваиваются именно при совместном употреблении с белками, поэтому разделывать мясо, пытаясь сделать его менее калорийным, не стоит.

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Чтобы избавиться от лишних килограммов, врач посоветовала ограничивать порции.