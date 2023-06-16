Здоровье 16 июня 2023, 11:40 Врач Банный посоветовал не делать разницу в температуре между улицей и помещением больше 10 градусов

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Летом люди часто спасаются от жары с помощью кондиционеров, но не стоит слишком усердствовать, охлаждая комнату. Об этом RT рассказал врач Денис Банный.

Разница температуры внутри и снаружи должна быть от пяти до 10 градусов. В противном случае более сильный перепад может навредить, и человек заболеет.

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«Если на улице +30 градусов, лучше настроить кондиционер на +22…+23 градуса, не меньше. Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, а если кондиционер еще не установили и только выбирают, лучше отдать предпочтение инверторным моделям», — отметил Банный.

Он добавил, что также нельзя допускать непрерывной работы кондиционера, передает Общественная служба новостей. Иначе воздух становтся сухим и менее насыщенным кислородом.

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