Здоровье 05 марта 2024, 13:27 Врач Банный посоветовал кормить новорожденного грудью по требованию

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Новорожденного ребенка не стоит кормить грудью по какому-то расписанию, следует делать это, когда он проголодался. Об этом «Известиям» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», акушер-гинеколог Денис Банный

Он объяснил, что кормление по часам активно внедряли в советское время, когда мамы очень мало были в декрете, а детей почти сразу переводили на искусственное вскармливание. Однако такой подход бесполезен и для женщины, и для ребенка.

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«Содержащиеся в грудном молоке микроэлементы и антитела обеспечивают полноценное питание и защищают от инфекций. В первые месяцы жизни необходимо давать малышу возможность сосать грудь так часто, как это потребуется», — подчеркнул врач.

Он добавил также кормление по требованию ребенка контролирует лактацию и защищает женщины от воспалений желез.

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