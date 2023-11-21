Здоровье 21 ноября 2023, 18:51 Врач Банный посоветовал будущим родителям провести скрининговые тесты на моногенные заболевания

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При планировании беременности обоим партнерам стоит сдать скрининговые тесты на моногенные заболевания. Анализ выявит риски рождения ребенка с генетическим заболеванием, сообщил акушер-гинеколог Денис Банный в беседе с Life.

По словам специалиста, моногенные заболевания развиваются из-за мутации в одном гене и наследуются ребенком. Младенец может получить «сломанный» ген даже от абсолютно здоровых родителей.

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Врач также отметил, что начинать подготовку к зачатию необходимо примерно за три месяца. При наличии у партнеров хронических заболеваний им следует посетить профильного врача, добавил Банный.