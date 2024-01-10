10 января 2024, 18:02
Врач Банных рассказал, что синдрому белого халата больше подвержены люди с нарушением сна
Часть людей испытывает приступ страха на приеме у врача: поднимается давление, появляются проблемы с дыханием, такое состояние называют синдромом белого халата, или аятрофобией. О том, кто больше ей подвержен, Life рассказал врач Денис Банный.
По его словам, чаще других панику при виде врачей испытывают пациенты, которые недостаточно спят. Также синдром белого халата встречается у людей в постоянном стрессе, очень эмоциональных личностей и невротиков.
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«В некоторых случаях ятрофобия появляется у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, слишком мало спит и испытывает на работе серьезные перегрузки», — добавил врач.
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