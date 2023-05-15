Здоровье 15 мая 2023, 22:15 Врач Балобанова рассказала, как правильно снимать клеща Врач Балобанова посоветовала снимать клещей с помощью нитки

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Весной начинается сезон активности клещей. Завкафедрой фармации медицинского факультета университета «Синергия» Наталья Балобанова рассказала, как самостоятельно снять это насекомое с кожи. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Медик посоветовала использовать нитку для того, чтобы снять клеща. Стоит сделать узел близко к хоботку клеща, а после медленно извлечь насекомое, подтягивая его вверх. На процедуру может потребоваться порядка 20 минут.

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Если же хоботок насекомого остался внутри, можно извлечь его с помощью иголки или пинцета. Ранку врач посоветовала обработать йодом.