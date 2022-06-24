Врач Баллирано рассказала о неочевидном вреде солнцезащитных кремов

Солнезащитные крема полезны для кожи, однако могут нанести вред щитовидной железе. Таким мнением поделился врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано. Об этом сообщил «Пятый канал».

«В последние годы очень распространены кремы с химическими компонентами. Американскими учеными доказано их губительное действие. Особенно некоторых компонентов, таких как оксибензол, авобензон, октокрилен и бензофенон. Это основные компоненты, которые оказывают губительное действия на наш организм, особенно на иммунную и эндокринную системы, нарушая гормональный обмен», — передало слова специалиста радио «Комсомольская правда».

Эксперт пояснил, что во время использования подобных средств человек не ощущает сильное влияние солнца. Из-за этого в его организм попадает большое количество излучения.

По словам медика, крема не являются панацеей, так как не снижают риск развития рака кожи. Чтобы полностью обезопасить себя, необходимо защищать голову от солнца, а также носить одежду с длинным рукавом.