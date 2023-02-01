Здоровье 01 февраля 2023, 13:23 Врач Баллирано рассказала о косметологических процедурах, противопоказанных беременным Врач Татьяна Баллирано: в период беременности не стоит делать инъекционные процедуры

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Во время беременности организм женщины претерпевает сильнейшие изменения, которые могут отразиться на внешнем виде. О том, какие косметологические процедуры стоит отложить женщинам в положении, рассказала врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, у беременных зачастую появляется отечность и пигментация кожи. Однако некоторые косметологические процедуры для избавления от внешнего проявления недостатков противопоказаны будущим мамам.

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Так, косметолог не рекомендует беременным выполнять инъекционные манипуляции и колоть ботокс. Кроме того, стоит избегать процедур с использованием лазера.