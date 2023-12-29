29 декабря 2023, 15:47
Врач Балкаров: проблемы с глотанием могут указывать на развитие рака желудка
Проявления рака желудка всегда зависят от локализации опухоли и стадии заболевания. Одним из симптомов могут стать проблемы с глотанием, рассказал врач-онколог Беслан Балкаров, сообщили «Дни.ру».
По словам специалиста, также о развитии опухолевого заболевания сигнализируют изжога, резкое похудение без видимых причин и одышка в состоянии покоя. При этом подобные симптомы возникают при гастритах, язвах и грыжах; установить точный диагноз сможет только врач.
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«Очевидно здесь одно — если что-то беспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти диагностику», — отметил Балкаров.
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