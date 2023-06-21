Здоровье 21 июня 2023, 18:25 Врач Балашова: большое количество продуктов с пищевыми волокнами поддержит нормальный уровень сахара в крови

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Добавление в рацион продуктов с полезными пищевыми волокнами поддержит в нормальном состоянии уровень сахара в крови. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталья Балашова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо отказаться от употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Белый хлеб следует заменить на черный, манную кашу — на пшеничную или цельнозерновую.

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Также врач посоветовала добавить в рацион продукты, изготовленные из муки грубого помола.