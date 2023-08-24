Здоровье 24 августа 2023, 23:20 Врач Багавиева посоветовала чистить зубы не менее двух минут

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На чистку зубов стоит выделять минимум две минуты. Такой совет дала врач-стоматолог-пародонтолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Багавиева. Об этом сообщило РИАМО.

Багавиева пояснила, что чистить зубы необходимо утром и вечером. Для более эффективного очищения полости рта стоит использовать ирригатор, зубную нить, монопучковую щетку и специальные ершики, передал «ФедералПресс».

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Также она добавила, что чистить необходимо не только зубы, но и язык, так как на нем скапливается налет.