Врач Азнаурян рассказала, как не подцепить ангину летом

Летом риск подцепить ангину не меньше, чем в любое другое время года. О том, как не заболеть в жару, рассказала врач-оториноларинголог Ирина Азнаурян. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснила, что многие люди летом предпочитают пить прохладительные напитки. Из-за большого количества льда в своем составе они понижают местный иммунитет. Таким образом бактерии начинают размножаться намного активнее.

«Ангина — это острое инфекционное заболевание, при котором в большей степени поражаются небные миндалины. Это заболевание связано с обилием роста бактериальной флоры в глотке и является заразным. Основными возбудителями ангины являются бактерии стрептококка и стафилококка», — пояснила эксперт.

Чтобы избежать болезни, медик посоветовала отказаться от напитков со льдом. Кроме того, стоит обезопасить себя от резких перепадов температур. Также специалист заявила, что необходимо вовремя менять фильтры в кондиционерах, так как они скапливают в себе большое количество вредных бактерий.