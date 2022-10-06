Врач Азимова назвала отличие мигрени от обычной головной боли | 360°

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06 октября 2022, 20:35

Врач Азимова назвала отличие мигрени от обычной головной боли

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Мигрень отличается от обычной головной боли тем, что боль при ней очень интенсивная и пульсирующая. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказала  цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова.

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Если боль настолько интенсивная, что не дает сосредоточиться на делах, это может быть мигрень. Головные боли при этом заболевании пульсирующие, часто сопровождаются тошнотой и рвотой. При подозрении на мигрень следует обратиться к врачу.

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