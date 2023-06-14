Здоровье 14 июня 2023, 14:09 Врач Азаров: симптомы стенокардии проявляются только при закупорке 70% сосуда

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У большинства пациентов со стенокардией, которая характеризуется ощущением дискомфорта за грудиной, симптомы болезни могут не проявляться в течение продолжительного времени. Болевые ощущения возникают только при закупорке 70% сосуда, сообщил врач-хирург Алексей Азаров в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, до момента закупорки человек может спокойно жить без боли и не подозревать развитие болезни. Она проявится только тогда, когда потеря просвета сосуда достигнет 70%.

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Как сообщили «Известия», схожие проблемы наблюдаются у пациентов с инфарктом, которые накануне приступа хорошо себя чувствовали.