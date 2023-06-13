Здоровье 13 июня 2023, 19:13 Врач Азаров: сердечному приступу особенно подвержены мужчины после 50 лет с вредными привычками

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Рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов наиболее подвержены мужчины после 50 лет, которые ведут нездоровый образ жизни. Об этом сообщил хирург Алексей Азаров в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, среднестатистическими пациентами кардиолога также являются активные курильщики с хроническими стрессами. Женщин до 50 лет от сердечных приступов защищают эстрогены, сообщили «Народные новости».

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Врач также отметил, что болезни сердца имеют генетическую природу и часто передаются по наследству.