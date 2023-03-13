13 марта 2023, 15:50
Врач Авкопашвили рассказала, как распознать закрытый перелом кости
Самостоятельно распознать закрытый перелом кости можно по хрусту в поврежденной области. Об этом рассказала врач-травматолог «СМ-Клиники» Мария Авкопашвили в беседе с Life.
По словам специалиста, именно хруст является особенностью закрытого перелома и отличает его от гематом и ушибов.
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При возникновении этого признака нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если же такая возможность отсутствует, то человеку необходимо самостоятельно наложить шину на поврежденный участок, добавила врач.
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